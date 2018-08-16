Ulaşıma bayram müjdesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kurban bayramında toplu ulaşımın yüzde 50 indirimli olacağının müjdesini verdi. Aktaş, kararın vatandaşları sevindireceğini belirterek, “Bursa’da vatandaşlarımızın kurban bayramını en güzel şekilde geçirmeleri için tüm çalışmalarımızı yapıyoruz. Ulaşım faaliyetlerimizi değerlendirdik ve 21 Ağustos Salı gününden itibaren, 24 Ağustos Cuma gece yarısına kadar, Bukart ile yapılan yolculuklar yüzde 50 indirimle gerçekleşecek. Burulaş otobüsleri, sözleşmeli otobüsler, özel halk otobüsleri, Bursaray, T1 ve T3 tramvay hatlarında seyahat edecek yolcular indirimden faydalanacak” diye konuştu.

Başkan Aktaş, Bursalıların, bayramın en güzel geleneklerinden olan akraba ve dost gezileri ile mezarlık ziyaretlerini daha da rahat bir hâle getirerek, birlik ve beraberliğin pekişmesine katkı sağlamak istediklerini de belirtti.

Hamitler Mezarlığı’na ücretsiz ulaşım

Öte yandan kurban bayramında 20 Ağustos Pazartesi (arife günü) ile kurban bayramı süresince Kent Meydanı ile Hamitler Şehir Mezarlığı arasında ücretsiz ulaşım imkânı da sağlanıyor. Bursalılar, Kent Meydanı’ndan hareket eden otobüslerle Ulubatlı Hasan Bulvarı, İzmir Yolu, Yeni Mudanya Yolu, Filament Kavşağı, Kavaklı Caddesi ve Albayrak Caddesi güzergâhından Hamitler Mezarlığı’na ulaşabilecekler. Kent Meydanı’ndan saat 10.15’de, Hamitler’den de saat 11.30’da başlayacak olan seferler, 1’er saat arayla, Kent Meydanı’ndan akşam saat 17.15’e, Hamitler’den de akşam saat 18.30’a kadar devam edecek.