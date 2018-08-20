Ulaşımda bir düğüm daha çözüldü

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda yaşanan problemlerin önüne geçmek amacıyla kavşak düzenleme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, akıllı kavşak çalışmalarıyla trafiğe nefes aldıran Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenerek ulaşıma açılan Gökdere Kavşağı’nda incelemelerde bulundu.

Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da katıldığı incelemede, Gökdere Kavşağı’nda yapılan çalışmaları anlatarak, “Şehrimizin ulaşım konusunda yaşadığı sıkıntıyı rahatlatmak amacıyla başlattığımız acil eylem planımızı uygulamaya devam ediyoruz. Şu ana kadar birçok noktada akıllı kavşak uygulaması, şerit genişletme, şerit ilaveleri ve bağlantı yolları gibi çalışmalarımız tamamlandı. Bu uygulamalarla Bursa trafiği yüzde 40’lara varan oranda rahatladı” dedi.

Kavşakta bekleme süreleri azaldı

Başkan Aktaş, vatandaşlardan ulaşımla ilgili olumlu geri dönüşler aldıklarını belirterek, “Gökdere Kavşağı, çok hareketli ve problemli kavşaklarımızdan biriydi. Yapılan çalışmalarla kavşak üzerinde yer alan dönel ada kaldırıldı, ilave şeritler eklenip sinyalizasyon süreleri kısaltılarak ışıklarda depolanma mesafesi kısaltıldı. Kavşakta bekleme süreleri azaltılarak kavşağın daha etkin hale getirilmesi sağlandı” diye konuştu.

Kavşağa ilave şeritlerin yapıldığını da anlatan Başkan Aktaş, “Çalışmalarımız hızlı bir şekilde başka noktalarda da devam edecek. Biz burada çalışırken aynı zamanda BUSKİ, Bursagaz, UEDAŞ ve Türk Telekom da alt yapı ile ilgili çalışmalarını tamamladı” diyerek, çalışmalar sırasında yaşanan gecikmelerin nedenini de açıkladı.

“Bursa’da trafik konuşulmayacak”

Bugüne kadar Polis Okulu, Orhaneli, Esentepe, Otosansit, Tuna Caddesi FSM Bulvarı, Beşevler, Emek Besaş, Çalı Hafize Hatun Camii ve İnegöl AVM ve Belediye önü kavşaklarında düzenleme çalışmalarının tamamlandığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Sırada Gürsu, Mihraplı-Akpınar caddeleri, Odunluk-Çamlıca ve Yüksek İhtisas kavşakları var. Bu kavşaklar da trafiğin en hareketli noktalarından Acil eylem planı çerçevesindeki çalışmalar tamamlanınca Bursa trafiğinde çok ciddi rahatlama olacağına inanıyorum. Ancak asıl, master plan ile ortaya koyduğumuz, katlı yollarımız, yeni açılacak yollarımız, köprüler ve viyadükler ile birlikte Bursa’da birkaç yıl içerisinde trafikle ilgili sıkıntılar konuşulmayacak” diyerek ilgili konuda iddiasını ortaya koydu.