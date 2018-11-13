Ulaşımda ‘İhtisas' da yapıldı

Ulaşım Acil Eylem Planı kapsamında trafiğin kilitlenme noktasına geldiği tüm kavşaklardaki düğümleri bir bir çözen Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yüksek İhtisas Kavşağı'nda da uyguladığı akıllı kavşak modeli ile bölge trafiğine nefes aldırdı.

Bursa'nın 2035 yılını hedef alan Trafik Master Planı'yla ilgili çalışmaları kesintisiz sürdüren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan yaklaşık bir yıl önce devreye aldığı Ulaşım Acil Eylem Planı'nda kararlı adımlarla sonuca ilerliyor. Trafik ışıklarında bekleme sürelerinin kısaltılması ve aynı anda çok daha fazla araca geçiş imkanı sağlayan akıllı kavşak modelleri ile kent merkezinde trafikte gözle görülür bir rahatlama sağlandı. Acil Eylem Planı doğrultusunda Esentepe, Otosansit, Tuna Caddesi FSM Bulvarı, Beşevler, Emek Besaş, Çalı Hafize Hatun Camii, İnegöl AVM, Orhaneli, Polis Okulu, İnegöl Belediye Önü, Gökdere, Mihraplı-Akpınar, Gürsu, İnegöl Adliye ve İnegöl Bedresu kavşaklarında çalışmalar tamamlandı. Kavşak düzenleme çalışmalarına son halka olarak Yüksek İhtisas Kavşağı da eklendi. Prof. Tezok, 11 Eylül ve Ankara Yolu Caddelerinin kesişme noktasında olan bu nedenle de özellikle sabah ve akşam saatlerinde zaman zaman trafiğin durma noktasına geldiği, Yüksek İhtisas Kavşağı'ndaki düzenleme çalışmaları da tamamlandı.

Güzel mesafe kat ettik

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yüksek İhtisas Kavşağı'nda tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi. Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed Gazali Şen ve Ulaşım Dairesi Başkanı Hakan Bebek'ten kavşaktaki son durum hakkında bilgi alan Başkan Aktaş, mali durumları göz önüne alarak başlattıkları akıllı dokunuşlarla iyileştirme çalışmalarında önemli bir mesafe kat ettiklerini vurguladı. Vatandaşlardan da olumlu dönüşler aldıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Yüksek İhtisas Kavşağı kentin doğu girişinde yoğunluğun başladığı nokta olması yüzünden önemliydi. Bu noktaya master planda bazı yenilikler de gelecek ama yapı yoğunluklu bir bölge olduğu için bazı kolları genişletemiyoruz. Ancak seyrüseferin hızlandırılması noktasında gerekli adımları attık. Yüksek İhtisas Kavşağı'nın bulunduğu alan 3 bin metrekarelik bir alan. Çalışmalar kapsamında Prof. Tezok, 11 Eylül ve Ankara Yolu Caddeleri bağlantıları rahatlatıldı” diye konuştu.