Ulaşımda yerli ve milli sistemler Uludağ Üniversitesi’nde tartışıldı

UÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Karpat’ın moderatörlüğünü yürüttüğü panele Durmazlar A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Ahmet Civan ve Durmaray Genel Müdürü Abdullah Bocan konuşmacı olarak katıldı. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe akademisyenler ve mühendislik fakültesi öğrencileri ilgi gösterdi. Panelde konuşan Durmazlar İcra Kurulu Üyesi Ahmet Civan, yerli tramvay işine giren ilk sektör olduklarının altını çizdi. Henüz sektörde raylı sistem eğitim alan bir tane mühendisin bulunmadığına işaret eden Ahmet Civan, “İddia ediyorum ki Türk mühendisleri, Türkiye üniversitelerinden mezun olan genç mühendislerimiz, tramvayların her türlüsünü yapabilecek kabiliyettedir. Geçtiğimiz günlerde bakanlarımız bizi ziyarete geldiler. Bu cümlenin aynısını kendilerine söyledim. Bizim kadromuzda çalışan mühendislerimizin yaş ortalaması 30,5’tir. Otonom araçları yapabilecek yetenekte bir şirketiz. Sadece raylı sistem bölümümüzde çalışan 90 mühendisimiz var. Bunu kendisini geliştirmiş ortalama her Türk mühendisi başarabilir. Ben gençlerimize ve genç mühendislerimize güveniyorum. Buradaki öğrenci arkadaşlarımız da ciddi bir eğitim alır ve kendilerini geliştirirlerse bu alanda hemen iş bulabilirler” dedi.

Durmazlar olarak raylı sistemler konusunda ihracat yapmayı öncelikli olarak hedeflediklerini vurgulayan Civan, “90 ülkeye makine satıyoruz. Ancak raylı sistemler olunca rekabet çok farklı bir boyutta. Bazı çok büyük firmalar yurt dışında sektörü elinde tutuyor. Ancak biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ciddi görüşmelerimiz de var. Gerçekleştiği zaman sizlerle de bunu paylaşacağız. Ben Türkiye’nin bu sektörde çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum” diye konuştu.

Durmaray Genel Müdürü Abdullah Bocan ise Türkiye’de raylı sistemlerin henüz istenilen seviyede kullanılamadığını kaydetti. Dünyanın üçüncü raylı sisteminin İstanbul’da kurulmuş olmasına rağmen ilerleyen tarihlerde maalesef bu konulara yeterince önem gösterilmediğini açıklayan Abdullah Bocan; “Dünyada raylı sistemler toplu taşıma içerisinde ciddi bir şekilde kullanılıyor. Kanada’da toplu taşımanın yüzde 58’i, Sidney’de yüzde 62’si, Paris’te yüzde 82’si ve Tokyo’da yüzde 98’si raylı sistemleri tercih ediyor. İstanbul’da ise bu oran maalesef yüzde 18 seviyelerinde duruyor. Moskova’da raylı sistemler üzerinden yılda 3,2 milyar insan taşınırken, İstanbul’da bu oran bir milyar bile değil” şeklinde konuştu.

Panelin sonunda Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Recep Yamankaradeniz ve bölüm başkan yardımcıları tarafından davetlilere teşekkür belgesi takdim edildi.