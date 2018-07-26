Ulcay, Avrupa’ya damga vuran sporcuları ağırladı

Son olarak 12-20 Temmuz tarihleri arasında Portekiz’de tertiplenen Üniversitelerarası Badminton Şampiyonası’nda 3.’lük elde eden UÜ Badminton Takımı oyuncuları ve yöneticileri, Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay’ı ziyaret etti. 2014 yılında Avrupa İkincisi, 2015,2016 ve 2017 yıllarında Avrupa birincisi ve 2018 yılında da Avrupa üçüncüsü olmayı başararak kırılması zor bir rekora imza atan Badminton Takımı’nı ağırlayan Prof. Dr. Yusuf Ulcay, öğrencilerle ve yöneticileriyle gurur duyduklarını söyledi.

Ulcay, “Çocuklarımızın üniversiteye geldiklerinde derslerine odaklanmaları ve başarılı bir eğitim dönemi geçirmelerini gönülden arzuluyoruz. Ancak sadece ders çalışarak, kampüse gelip derslere girerek, ders bitiminde de yurduna veya evine giderek zaman geçiren çocuklarımız olsun istemiyoruz. Öğrencilerimizin spor veya kültürel aktivitelerde yer alması bizleri çok mutlu ediyor. Bilhassa profesyonel spor yapan çocuklarımız bizlere ayrı bir keyif veriyor. Üniversitemizin spor takımları içerisinde Badminton Takımı’mız çok ayrı bir yer tutuyor. Avrupa müsabakalarında 5 yıl üst üste derece yapmaları ve kupa kazanmalarından dolayı kendileriyle gurur duyuyoruz. Bir kez daha tüm öğrencilerimizi ve hocalarını tebrik ediyorum. Üniversite idaresi her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum” dedi.