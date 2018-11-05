Ülkü Ocaklarından anlamlı program

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, Ülkü Ocakları tarafından "Türk-İslam Ahlakı ve Aile Birliği" konulu gece düzenlendi.

Yenişehir Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde düzenlenen geceye Kaymakam Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanı Süleyman Çelik, MHP İlçe Başkanı Arif Eren, Ülkü Ocakları yöneticileri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı kerim okunması ile başlayan "Türk İslam Ahlakı ve Aile Birliği" konulu gecede konuşan Yenişehir Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Çekil, “Bugün burada bir gaye için toplandık. Konfreransımızın konusu ahlak ve aile. Katılan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmacı olarak katılanUyuşturucu ile Mücadele Kimsesizleri Bakma Koruma Derneği Başkanı ilahiyatçı Ebubebir Demirci, “Burada okunan Sakarya şiiri, bizim bugünkü yaşantımızı çok alenî bir şekilde anlatıyor. Yani bölünmüş insanların hayatını anlatıyor. Son mısraları ile İstiklal şairinin okuduğu son mısraları bizi tam anlatan portre oldu. Biz kimiz, neyiz? Peygamber efendimiz 'İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir' buyuruyor. Fakat biz şu anda insanlara hizmet edebiliyor muyuz? Bunu kendimize sormak zorundayız. Yani insanlığı unutuk mu, yoksa gerçekten hizmet ediyor muyuz?” dedi.