Ulucami onarılıyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Etem Paşa, Çınarlı,Hacı İlhan Pestil ve Sümbüllük camilerinden sonra 14. asırdan günümüze ulaşan Ulucami de restore ediliyor.

Caminin tadilatı Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ihale edilerek çalışmalara başlandı. Restorasyon çalışmalarını inceleyen Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, ilçede tarihî mabetlerde sıkıntı kalmadığını belirterek, “Etem Paşa ve Çınarlı camilerimiz Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilmişti. Daha sonra hayırsever işadamı İlhan Pestil'in kendi adına yaptırdığı cami ve yine hayırsever vatandaşların kurduğu dernekle yıkılıp yerine yeniden yapılan Sümbüllük Camii'nden sonra şimdi de Ulucami Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore ediliyor. Çalışmalar başladı. Bir yıl içinde tamamlanıp camimiz ibadete açılacak. 14. asırdan günümüze kadar gelen ecdât yadigârı bu camilerimizi gelecek nesillere taşıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çınarlı ve Etem Paşa camilerimiz hakikaten aslına uygun olarak restore edilmişti. Şimdi Ulucami de aynı şekilde restore edilecek. Ulucami geçmişteki ihtişamına yeniden kavuşacak” diye konuştu.