Ulucami’de Kadir Gecesi huzuru

Ulucami’nin her üç kapısının çıkışında da kurulan sahur sofrasında, Osmangazi Belediyesi tarafından hazırlatılan kahvaltılıklar vatandaşlara ikram edildi.

Ulucami avlusunda bu yıl ilk kez gerçekleştirilen sahur programında, Kadir Gecesi’ni ibadetle değerlendiren vatandaşlar, cami çıkışında kurulan masalarda hep birlikte sahur yapmanın mutluluğunu yaşadı. Sahur yemeklerini Osmangazi Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ünal Aksoy, Belediye Başkan Yardımcıları Erkan Albayrak ve Yunus Şahin ile Belediye Meclis üyeleri dağıttı. Vatandaşlar, Kadir Gecesi’nde sahur hizmeti veren Osmangazi Belediyesi’ne ve Mustafa Dündar’a teşekkür etti.