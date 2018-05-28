Uludağ Çobankaya’da tuvalet için yeşil katliam

Uludağ Millî Parklar Müdürlüğü tarafından mayıs - eylül döneminde 4 aylığına kiraya verilen Uludağ Çobankaya barakaların ortasına inşa edilecek 75 metrekarelik tuvalet binasının yeri tepkilere sebep oldu.

Uludağ Çobankaya’da barakaların kiralayıp eşyalarını taşımaya hazırlanan kampçılar Uludağ Millî Parklar Müdürlüğü’nün hizmet veren umumi tuvaletlerinin karşısında barakaların içinde yeni bir tuvalet inşaatı ile karşılaşınca şaşkına döndüler. Kamp sakinleri Çobankaya Meydanı’nda kayaların altında,0 zemini kıraç, daha müsait alanlar olmasına rağmen mevcut tuvaletin karşısında yeni bir büyük beton bina inşa edilmesini yanlış olduğunu söylediler. Zemindeki endemik bitkiler bulunan yeşil alanın kazınıp atılmasına anlam veremeyen kampçılar Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun bu yanlışlığı önlemesini istediler.

Çobankaya Meydanında tuvalet yapılabilecek düz ve yeşil olmayan birçok alternatif bulunmasına rağmen endemik bitkilerin koparılmasını korumacılık için yadırgadıklarını belirten kamp sakinlerini, “Uludağ’ı sevmeyen, burada görev yapmaktan nefret eden bürokratlar ancak bu kadar kötü bir yer seçebilirdi. Çevre ve Orman Bölge Müdürlüğü, Millî Parklar Genel Müdürlüğü ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun inşaat yapılan alanı inceleyerek bu hatadan vazgeçmeye çağırıyoruz” dediler.