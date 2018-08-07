2 orman helikopteri yangına havadan müdahale ederken, karadan ise itfaiye ekipleri dumanların çıktığı bölgeye ulaşmaya çalışıyor.

Merkez Yıldırım ilçesi Teleferik ve Akçağlayan Mahalleleri’nin üstünde Teferrüç Sarıalan teleferik hattının doğusundaki bölgede akşam saatlerinde dumanlar yükselmeye başladı. Bursa’da Orman Bölge Müdürlüğü emrindeki helikopter havadan ilk olarak yangına müdahale etti. Balıkesir’den de orman helikopteri takviye olarak Bursa’ya gönderildi.

Orman itfaiye ekipleri ve işçiler de Akçağlayan Mahallesi’nden karayolundan dumanların olduğu bölgeye ulaşmaya çalışıyor.

Helikopterin müdahalesinden sonra bölgeden çıkan dumanların azaldığı gözlendi. Karadan ise yangın yerine ulaşılamadığı öğrenildi