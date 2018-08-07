Diğer
Kategoriler
07 Ağustos 2018 18:15

Uludağ eteklerinde orman yangınına 2 helikopter havadan müdahale ediyor

Bursa’da Uludağ’ın eteklerindeki çam ormanlarında çıkan yangın korku dolu saatlerin yaşanmasına sebep oldu.

Uludağ eteklerinde orman yangınına 2 helikopter havadan müdahale ediyor

07 Ağustos 2018 18:15

2 orman helikopteri yangına havadan müdahale ederken, karadan ise itfaiye ekipleri dumanların çıktığı bölgeye ulaşmaya çalışıyor.


Merkez Yıldırım ilçesi Teleferik ve Akçağlayan Mahalleleri’nin üstünde Teferrüç Sarıalan teleferik hattının doğusundaki bölgede akşam saatlerinde dumanlar yükselmeye başladı. Bursa’da Orman Bölge Müdürlüğü emrindeki helikopter havadan ilk olarak yangına müdahale etti. Balıkesir’den de orman helikopteri takviye olarak Bursa’ya gönderildi.


Orman itfaiye ekipleri ve işçiler de Akçağlayan Mahallesi’nden karayolundan dumanların olduğu bölgeye ulaşmaya çalışıyor.


Helikopterin müdahalesinden sonra bölgeden çıkan dumanların azaldığı gözlendi. Karadan ise yangın yerine ulaşılamadığı öğrenildi




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç