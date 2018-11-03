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Uludağ eteklerinde sis köyü kapladı, muhteşem manzara ortaya çıktı

Türkiye’nin en önemli doğa ve kış turizminin merkezi olan Uludağ eteklerindeki bir köyün sis altında kalması ortaya muhteşem bir manzarayı ortaya çıkardı.

Türkiye'nin en önemli doğa ve kış turizminin merkezi olan Uludağ eteklerindeki bir köyün sis altında kalması ortaya muhteşem bir manzarayı ortaya çıkardı.


Hafta sonu temiz hava almak için Uludağ'a gelen vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında araçlarını park ederek o anın keyfini çıkarıp, bol bol fotoğraf çektirdi.


Kirazlı Köyü Dolubaba mevkiindeki yerleşim alanını sis kapladı. Köy, sis altında kalırken ortaya muhteşem bir manzara ortaya çıktı. Köyün büyük bölümü sis altında kalırken ormanlık alan ve caminin arkasında kalan sis manzarasıyla muhteşem görüntü ortaya çıkardı.


Uludağ'a çıkarken eşsiz manzarayı gören vatandaşlar da araçlarını park ederek manzarayı fotoğraflamayı ihmal etmedi.

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