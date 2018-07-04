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04 Temmuz 2018 15:39

Uludağ kaçak yapılardan temizleniyor

Osmangazi Belediyesi, Uludağ eteklerinde kaçak binaları yıkıyor.

Uludağ kaçak yapılardan temizleniyor

04 Temmuz 2018 15:39


Kaçak yapılaşmayla mücadelesini sürdüren Osmangazi Belediyesi, Uludağ eteklerindeki kaçak binaları tek tek temizliyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından Gökçeören Mahallesi’nde tarım arazisi üzerine kaçak olarak inşa edildiği tespit edilen üç prefabrik ev iş makinesi ile yıkılarak yerle bir edildi. Yıkımlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini vurguladı. Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, önümüzdeki günlerde kaçak olduğu tespit edilen yapıların yıkımlarına devam edecek.




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