Uludağ Tıbbi Onkoloji Sempozyumu başladı

Uludağ Tıbbi Onkoloji Sempozyumu Bursa’da başladı.

Merinos Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen sempozyuma Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, ABD Pittsburgh Üniversitesi Tıp Merkezi Cerrahi Onkoloji Departmanı Meme Hastalıkları Ünitesi Meme Hastalıkları Klinik Araştırmalar Direktörü ve Amerikan Ulusal Meme Merkezi Konsorsiyum Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Atilla Soran, UÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Türkkan Evrensel, farklı ülkelerden akademisyenler katıldı. Sempozyumun açılışında konuşan UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, sağlık alanında hizmet kalitesinin yükselmesinin, fiziksel ve teknolojik yatırımlar kadar vasıflı sağlık kadroları ile mümkün olacağını vurguladı. Bu anlayış ve 3. nesil üniversite vizyonuyla Tıp Fakültesi’nin akademik eğitim standardını yükseltmek adına Türkiye’de ilklere imza atmaya ve yeni yatırımlara devam ettiklerini kaydeden Rektör Yusuf Ulcay, “Hizmete açtığımız İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi’mizde yetişen doktorlarımız daha donanımlı ve deneyimli birer hekim olarak mezun olacaklar.Bursa başta olmak üzere Güney Marmara için sağlık hizmetinde birinci adres olan Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi de bizler için iftihar vesilesidir. Uludağ Üniversitesi olarak biz de ihtisaslaşma yatırımlarına öncelik veriyoruz. Güney Marmara’nın en büyük bölge hastanesi olma özelliğine sahip Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanemizi hizmete açtık. 400 yataklı Çocuk Sağlığı ve Kadın-Doğum Hastanemizin de projelerini hazırladık. 200 yataklı Onkoloji Hastanesi ve Kanser Enstitüsü’nü üniversitemize kazandırmak için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz” diye konuştu.

Pittsburgh Üniversitesi Tıp Merkezi Cerrahi Onkoloji Departmanı Meme Hastalıkları Ünitesi Meme Hastalıkları Klinik Araştırmalar Direktörü ve Amerikan Ulusal Meme Merkezi Konsorsiyum Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Atilla Soran ise, 12 yıl önce bu kongreyi düzenlemeye başladıklarını söyledi. Soran, “Bilimsel yayınların tartışılabileceği, akademisyenlerin ilgi göstereceği bir sempozyum yapmak istiyorduk. Her yıl yeni formatlarla birlikte bu sempozyumları gerçekleştirebildiğimiz için çok mutluyum. Bu sene genetik alanında da oturumlarımız olacak. Meme kanseri konusunda konuşmacılarımız olacak. Ayrıca halk günleri düzenleyeceğiz. Önemli misafirlerimiz olacak. Vatandaşlarımız aklındaki soruları buraya katılarak uzman kişilere danışabilecekler. Ben sempozyum için emeği geçen ve destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

UÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Türkkan Evrensel de her yıl daha fazla ülkeden iştirakçinin olduğu bir etkinlik düzenlemiş olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını vurguladı. Prof. Dr. Türkkan Evrensel, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden çok sayıda bilimsel katkı aldıklarını da ifade etti.

İki gün sürecek sempozyum boyunca toplam 11 panelde yaklaşık 50 akademisyen bildiri ve sunum yapacak. İlk gün sonunda düzenlenecek ‘Halk Günü’ne ise Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, Sempozyum Eşbaşkanı Prof. Dr. Atilla Soran ve ONKODAY Başkanı Füsun Önen konuşmacı olarak katılacak.