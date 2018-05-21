Uludağ Üniversiteli akademisyene ‘Altın Kalem Ödülü’

Dr. Dr. Naim Derebaşı, yazdığı ‘Manyezitma-Manyetik Maddeler ve Uygulamaları’ kitabı ile Bilim ve Teknik Araştırma Dalı’nda ‘Altın Kalem Ödülü’ne layık görüldü.

Kitap, kültür, sanat gazetesi BookCulture Art Time’s tarafından bu yıl ilki düzenlenen Altın Kalem Ödülleri sahiplerini buldu. İstanbul Üsküdar Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen törende yılın en iyi bilim-teknik-araştırma alanındaki çalışmalar ödüllendirildi. U.Ü Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nün çift doktoralı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dr. Naim Derebaşı’nın 30 yılı aşan akademik bilgi birikimini kâğıda aktardığı ‘Manyetizma- Manyetik Maddeler ve Uygulamaları’ kitabi ile Bilim-Teknik Araştırma dalında altın kalem ödülünü kazandı.

İstanbul Milletvekili Hurşit Yıldırım’ın elinden ödülünü alan Prof. Dr. Dr. Naim Derebaşı yaptığı teşekkür konuşmasında, “Akademik kariyerimin tüm birikimlerini bu kitaba aktardım. Bu alandaki Türkçe kaynak sıkıntısını gidermede büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu alanda öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrenciler, sanayide çalışan Ar-Ge mühendisleri ve konuyu merak eden herkesin faydalanabileceği değerli bir Türkçe kaynak kazandırmış olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Kitabımı ödüle layık gören herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.