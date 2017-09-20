Uludağ Üniversitesi akademisyenleri 32 milyon TL’lik proje üretti

Uludağ Üniversitesi’nde görev yapan akademisyenler 2 yıl 4 ayda toplam 32 milyon TL’ye ulaşan proje üretti. 15 milyonu bulan kısmı devam eden projelerin 16 milyon TL’lik kısmı ise tamamlandı. Üniversitede 2 yıl 4 ayda toplam 130 proje üretildi. Başta 1 milyon 175 bin Euro’luk 9 AB projesi olmak üzere 9 Santez projesi ve 112TÜBİTAK projesine imza atan akademisyenlerin 2017 sonuna kadar 140 projeye ulaşması hedefleniyor.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, göreve geldikleri 2015 yılının Nisan ayından bu yana akademisyenlerin proje üretmeleri ve ekonomiye katkı sağlamalarına önem gösterdiklerini söyledi. Görev süresi içerisinde üniversiteyi şehir ile bütünleşen bir bilim yuvası haline getirmek için gayret gösterdiklerini vurgulayan Rektör Yusuf Ulcay, “Uludağ Üniversitesi, Türkiye’nin ve Bursa’nın önemli bir eğitim markasıdır. Şehrin ekonomik, sosyal ve toplumsal meselelerine ilgi duyuyor ve kent dinamikleriyle birlikte katkı sağlamaya çalışıyoruz. Önceliğimiz ülke ekonomisine değer sağlayacak projeleri hayata geçirmektir. Bilimden üretime, üretimden ekonomiye mottosuyla akademisyenlerimizin proje üretmesine ve bu projeleri sanayicilerimizin hizmetine sunmasına özen gösteriyoruz. Bu anlamda akademisyenlerimizin çalışmalarını kolaylaştıracak ve katkı sunacak çok sayıda kolaylığı üniversitemizde hayata geçirirken, öz kaynaklarımızdan 40 milyon TL’ye yakın proje desteği sağladık.Söz konusu değişimlerle 2 yılda önemli gelişmelere imza attık. Bu katkılarla birlikte akademisyenlerimizin yaptığı proje sayıları da ortalama 100 seviyesinden 130’lara çıktı. İlerleyen dönemlerde yeni projelere imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

Devam eden TÜBİTAK ve Santez projelerinin bulunduğunu açıklayan Rektör Yusuf Ulcay, bu projelerin toplam 15 milyon TL’lik bir rakam olduğuna işaret etti.