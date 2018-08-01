Uludağ Üniversitesi başarılı öğrenciye kucak açtı

Üniversite, tercihlerini oluşturma aşamasında olan gençler için 12 Ağustos tarihine kadar Görükle Kampüsü’ndeki Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde tüm eğitim ve hizmet birimlerini tanıtacak.

Bursa Uludağ Üniversitesi, Görükle Kampusu’ndaki Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde bütün fakülte, meslek yüksek okulu ve hizmet birimlerini uzman eğitimci ve personeliyle öğrencilere tanıtıyor. Çocukların eğitim hayatına başladığı ilk günden beri hayallerini süsleyen üniversiteler, şu günlerde tatlı bir telaş içinde. Seçme sınavında başarılı olan öğrenciler, kariyerlerinin başlangıcı sayılan tercihlerini doğru yapabilmek için Üniversitelerin tanıtım günlerine büyük ilgi gösteriyor.

Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay’ın göreve geldiğinde başlattığı, Uludağ Üniversitesi’ni tercih eden başarılı öğrencilere özel burs kampanyası bu yıl da sürüyor. Başarılı öğrencilerin Uludağ Üniversitesi’ni tercih etmelerini sağlayıp eğitimin niteliğini yükseltmeyi amaçlayan uygulama büyük ilgi görüyor. 3. nesil üniversite olmayı vizyon edinen üniversite, başarılı öğrenciyi çekerek araştırma üniversitesi altyapısını da güçlendirmeyi hedefliyor. Rektör Prof. Dr. Ulcay, “Hedefimiz daha başarılı öğrencilerin Bursa Uludağ Üniversitesi’ni seçmesine vesile olmak” diye konuştu.

Bursa’nın önde gelen firmaları ve sivil toplum kuruluşları, üniversite sınavı sonuçlarına göre Uludağ Üniversitesi’nin çeşitli fakülte ve meslek yüksek okullarında 30 farklı bölüm veya programı seçecek en başarılı öğrencilere toplam 2.5 milyon lira tutarında başarı bursu verecek. Yaklaşık 400 öğrenci, diğer yerlerden alacağı bursu kaybetmeksizin, sadece Uludağ Üniversitesi’ni tercih ettiği için ayda 400-750 lira arasında değişen miktarlarda burs alabilecek.

Üniversite ayrıca Tıp Fakültesini seçen başarılı 20 öğrenciye de burs veriyor. Buna göre, YKS sonucunda ilk 500 içinde yer alan öğrenciden Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni tercih edenlere 1.500 TL, 500-1000 arasındaki öğrencilere 1000 TL, 1000-1500 arasındaki öğrencilere 500 TL eğitim bursu verilecek. Üniversite ayrıca başarılı öğrenciye ücretsiz yurt ve yemek imkânı da sağlıyor.