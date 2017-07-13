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13 Temmuz 2017 11:10

Uludağ Üniversitesi Tanıtım Günleri başlıyor

Lisans Yerleştirme Sonuçları’nın (LYS) açıklanmasının ardından Uludağ Üniversitesi, tercih yapacak öğrenciler için tanıtım günleri düzenleyecek.

Uludağ Üniversitesi Tanıtım Günleri başlıyor

13 Temmuz 2017 11:10


UÜ Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde 17-22 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek Tanıtım Günleri’nde öğrenciler Uludağ Üniversitesi hakkında merak ettikleri bütün soruların cevabını bulabilecek. Etkinlik boyunca Mete Cengiz Kültür Merkezi Fuayene Alanı’nda kurulacak stantlarda fakültelerin tanıtımı, üniversitenin barınma, yemek, sağlık, spor, kültür, öğrenci toplulukları, burs, güvenlik, ulaşım, eğitim olanakları (Yan Dal, Çift Ana Dal) ve Uluslararası Değişim Programları hakkında yetkililer tarafından bilgilendirme yapılacak.


Öğrenci adayları ayrıca ana kampus yerleşkesi dışında bulunan Hukuk Fakültesi, İşletme Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi’nide ziyaret ederek bilgi alabilecekler.




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