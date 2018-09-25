Uludağ Üniversitesi yeni öğrencilere kucak açtı

Bursa Uludağ Üniversitesi'ne yerleşen yeni öğrenciler, yıllardır çalışıp kavuştukları eğitim kurumunu ‘Oryantasyon Günleri' sayesinde tanıma fırsatı buluyor.

Uludağ Üniversitesi tarafından Oryantasyon Günleri düzenlendi. Öğrenci Kültür Merkezi Mediko binasında gerçekleştirilen faaliyete BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Genel Sekreter Kemal Demirel, Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Tayar, üniversite yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

Stantları ziyaret eden Rektör Yusuf Ulcay, öğrencilerle ve personelle tek tek görüşerek taleplerini dinledi. Uludağ Üniversitesi'nin her geçen gün kalite çıtasını daha da yukarılara taşımak için çalıştığını söyleyen Prof. Dr. Yusuf Ulcay, yeni öğrencilerin de bu kalite yolculuğunda kendilerine önemli katkılar vereceğine inandığını vurguladı. Yapılan yatırımlar ve akademik kadronun iyileştirilmesi sonucunda öğrencilerin üniversiteye olan ilgilerinin her geçen gün arttığına işaret eden Ulcay, “Önceki yıl öğrenci tercihleri ile kıyasladığımızda bu yıl çok daha başarılı öğrenciler tarafından tercih edildik. Üniversitemize kayıt yaptıran 12 bin öğrencinin yarısı bizi ilk tercihleri arasına yazdı. Yine kayıt yaptıran 5 öğrenciden birisi üniversitemizi birinci tercih olarak yazdı. Bu gelişmeler bizleri mutlu ediyor. İnşallah çok daha iyi konumlara geleceğiz. Bu yolculuğumuzda bizlere destek veren bütün personelimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Rektör Ulcay programın sonunda öğrenciler ve personelle birlikte hazırlanan pastayı kesti.