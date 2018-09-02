Dr. Yusuf Ulcay, geçen yıl mayıs ayı sonu itibariyle 129 ülkeden 4 bin 640 uluslararası öğrencinin üniversitede okuduğunu ifade ederek, “Bunların bir kısmı mezun oldu. Şu ana kadar ilk 3 aşamalı bin 600 öğrencimiz yerleşti. Dördüncü aşama devam ediyor. Hedefimiz bin 800’ü yakalamak. Üst üste 5 sene bu hedefi koyduk. Benim öğrenci sayım en az hedefleri yakalamak için 9 bine çıkmam lazım” dedi.

Dr. Yusuf Ulcay, İhlas Haber Ajansı (İHA) Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Haber Müdürü Uğur Uslubaş’ın sorularını cevaplayan Ulcay, “Göreve geldiğimizde üniversitemizde bin 300 yabancı öğrencimiz vardı. Yabancı Öğrenci Sınavını (YÖS) sadece Uludağ Üniversitesi’nde yapıyorduk. Türkçe’yi öğrenmiş öğrencilerini imtihana alıp, puanlarına göre yerleştiriyorduk. Türkiye’ye geldiğinde yabancı öğrenciler genelde İstanbul ve Ankara’yı tercih ediyordu. İki politika yürüttük. Birincisi fiyatta politikası. Bizim rakibimiz İstanbul, onlar 100 veriyorsa, biz 90 lira verdik. İkincisi hayat politikası. Bütün bunları göz önünde bulundurduk. Biz imtihanı sadece Bursa’da yapmamızın anlamı yok. Bizim Bursa’daki imtihanımıza 2 bin 100 kişi girdi. Ama İstanbul’da da imtihan yaptık. İstanbul Üniversitesi’nden yer kiraladık. Bir o kadar kişi de orda imtihana girdi. 2 bin küsur kimse de diğer ülkelerde girdi. Birinci yıl 10 ülke, ikinci yıl 20 ülke hedefledik. Birinci 10 ülkede 14 merkezde, ikinci yıl 20 ülke 24 merkez belirlemiştik. 20 ülkeye varmadık ama 20 merkeze vardık. Çocukların son iki yıl Türkçe bilmelerini beklemedik. Gittiğimiz ülkenin dilinde imtihan yaptık. Çocuklara tercih imkanı verdik. Aynı soruları tercüme ettiriyoruz. O ülkelerdeki eğitim fuarlarında ülkemizi tanıtıyoruz. Acente buluyoruz. Onlar tanıtımı yapıyor. Çocuklar imtihan ücretini yapıyor. Bu ücretlerle devletten katkı almadan giderlerimizi karşılıyoruz” diye konuştu.

“Türkiye’de cumhurbaşkanımız 2023 yılına kadar 200 bin uluslararası öğrenci hedefi vardı” diyen Ulcay, şunları söyledi:

“Geçen yıl uluslararası öğrenci Türkiye’de 118 bin civarındaydı. Şu ana kadar bin 600 öğrenci yerleştirdik. Dördüncü başvurular devam ediyor. Geçtiğimiz mayıs ayı sonu itibariyle 129 farklı ülkeden 4 bin 640 öğrencimiz vardı. Bunların bir kısmı mezun oldu. Şu ana kadar ilk 3 aşamalı bin 600 öğrencimiz yerleşti. Dördüncü aşama devam ediyor. Hedefimiz bin 800’ü yakalamak. Üst üste 5 sene bu hedefi koyduk. Benim öğrenci sayım en az hedefleri yakalamak için 9 bine çıkmam lazım. Bu sayıyı yakalarsam üstüme düşeni yapmış olurum. Geçen yıl bin 300’den 4 bin 640’a 3 senede çıkmışsak, önümüzdeki 5 sene de bu hedefi yakalayacağız. Günlük hedef yapmıyoruz” şeklinde konuştu.