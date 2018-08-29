Dr. Yusuf Ulcay, öğretim üyelerine mesaj yollayarak, “Mesleği sevdiren veya nefret ettiren konuşma ilk derste yapacağınız konuşmalar olabilir. İlk derste öğrencilerimize vereceğimiz mesajlarda önemli” dedi. Bu yıl Uludağ Üniversitesi’ne 13 bine yakın öğrencinin yeni kayıt yaptırdığı, toplam 86 bin öğrencinin 1 Ekim’de ders başı yapacağı, 5 bin öğrencinin de kaydının silineceği öğrenildi

Dr. Yusuf Ulcay, İhlas Haber Ajansı (İHA) Bursa Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Eğitim öğretim döneminin açılmasına kısa bir süre kala bilgiler veren Ulcay, “Şu anda bizim mezunlardan sonra, yeniler gelmeden önce 74 bin öğrencimiz var. 12-13 bin civarında yeni öğrenci gelecek. 85 binin üzerinde öğrenci olacak. Ama eylül ayında bütünleme sınavları da var. Mezun olacak öğrencilerimiz var. Meslek yüksek okullarında normal yılında okuyan 14 bine yakın öğrencimiz var. Meslek yüksek okullarında başarısızlık oranı daha yüksek. 37 bin civarında normal öğrenci varken, orada da 8’de 1 oranında uzatma süresi var. Bir miktar öğrencimizde 4-5 bin kayıt silme olabilir. Ömür boyu okuyacakları açık öğretimi kullanabilirler” dedi.

Yeni öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Ulcay, “Yeni gelecek öğrenci arkadaşlarımızın hepsi inşallah kendi umut ettiği bölümde okur. Tercih ettikleri bölümler sevdikleri bölümler olabilir, bazı bölümleri de öğretim üyeleri sevdirebilir. Benim için öyle olmuştu. Benim okuduğum bölümü sevdiren Allah rahmet eylesin Prof. Mustafa Köseoğlu hocam bize ders anlattı. Ben isteyerek gitmemiştim. Denizci olmak istiyordum. Annem, babam izin vermemişti. Makine Fakültesi’ne gitmek istememiştim. Ama ilk derste hoca öyle bir ders anlattı ki; hocayı sevdiğim için, mesleği de sevdim. Ara vermeden 2,5 saat ders anlattı. Ama kimse sıkılmadı. İlk dersten itibaren "bu hocanın asistanı olacağım" dedim. Etkileyici oluyor. Bu mesajlar sadece öğrencilere değil, hoca arkadaşlara da. Mesleği sevdiren veya nefret ettiren ilk derste yapacağınız konuşmalar olabilir. İlk derste öğrencilerimize vereceğimiz mesajlar da önemli. Öğrencilerimizin birinci aşamada kendilerine katacakları şeyden öte, bu ülkeye nasıl faydalı olabileceklerini düşünmeleri gerekir. Hangi meslek olursa olsun ben ülkeme nasıl faydalı olabilir. Ülkesine faydası olursa yakınındaki şehre de faydası olacak. Hedef olarak ülkeyi koyarsan kendisine ve şehrine faydası olacaktır” diye konuştu.