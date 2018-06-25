Uludağ Üniversitesi’nde diploma törenleri başladı

Hafta boyunca devam edecek törenlerde yaklaşık 3 bin 500 öğrenci mezuniyet sevinci yaşayacak.

Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törenlerin ilk gününde doktora ve yüksek lisans diplomasını alan öğrencilerin yanı sıra İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olan öğrenciler de kep fırlatmanın sevincini yaşadı. Törene UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, rektör yardımcıları, dekanlar, kent protokolü, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Türkiye’nin her geçen gün büyümeye ve güçlenmeye devam ettiğini vurguladı. Dünya sahnesinde her geçen gün farklı hesapların yapıldığına işaret eden Rektör Yusuf Ulcay, “Farklı argümanlarla kurgulanan kaos senaryolarına, ekonomik araçlarla yürütülen algı operasyonlarına rağmen OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ilk, gelişmiş yirmi ülke arasında ise ikinci olmamız, Türkiye’nin potansiyelinin en sabit delilidir. Küresel düzeyde yeni işbirliklerinin yapıldığı bu süreçte köklü tarihi mirasımız ve gelecek vizyonumuz bizlere bu coğrafyanın kaderinde söz sahibi olma misyonunu yüklemektedir. Bu noktada; milletimizin birlik ve beraberlik erdemlerini güçlü tutması ve ortak hedeflerimiz etrafında birleşmesi, omuz omuza çalışması da büyük bir önem taşımaktadır. Daha müreffeh, daha zengin bir ülke hedefine ulaşmak için bizlerin çalışmaktan başta çaresi yoktur. Bu noktada yüksek eğitim kurumlarına düşen görevler ise ülkemizin ve milletimizin refahı için daha çok, daha nitelikli bilimsel, kültürel ve sanatsal üretime odaklanmasıdır. Arzu ettiği seviyeye ancak bilimin ve araştırmanın merkezde olduğu çalışmalara odaklanması sonucunda ulaşabiliriz” diye konuştu.

Uludağ Üniversitesi olarak akademik ve bilimsel destek konusunda ciddi bir mesafe kat ettiklerini söyleyen Rektör Ulcay, “Bu maksat doğrultusunda akademisyenlerimize sadece geçtiğimiz üç yıl içerisinde üniversitenin döner sermaye kaynaklarından 53 milyon TL destek sağladık. 43 yıllık köklü bir tarihi olan üniversitemiz, hayata geçirdiğimiz projeler ve yapısal düzenlemelerle kalite çıtasını her geçen gün daha da yukarılara taşımaya devam ediyor. Yüksek Öğretim Kurulu tarafından önce 15 araştırma üniversitesinden biri, ardından da 20 uluslararasılaşma kurumu arasına seçilmemiz ne kadar doğru adımlar attığımızın da bir göstergesidir. Bilim, teknoloji, ihtisaslaşma ve girişimcilik odaklı nitelikli eğitim, bizlerin ana hedefleri arasında yer almaktadır. Son 3 yıldır öğrencilerimize mezuniyet törenlerinde doğrudan gerçek diplomalarını vermeye başladık. Bu törenlerimizde toplamda 3 bin 500 öğrencimize diplomalarını takdim edeceğiz. Tüm öğrencilerimize yeni hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

Törende konuşan Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Filiz Giray ise 1982 yılından itibaren lisansüstü eğitim vermeye başladıklarını açıkladı. İlk mezun sayılarının toplam 31 olduğunu aktaran Prof. Dr. Filiz Giray, bugüne kadar verilen toplam mezun sayısının ise 4 bin 500 seviyesine ulaştığını kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından tek tek sahneye davet edilen öğrenciler gerçek diplomalarına kavuştular. Törenlerin son bölümünde ise diplomasını alan öğrenciler hep birlikte kep fırlatmanın mutluluğunu yaşadı.