Uludağ Üniversitesi’nde merkezi derslik dönemi başlıyor

Üniversite yönetimi, bütün eğitim birimlerini ortak derslerde buluşturacak olan merkezi derslikler için çalışmalarını sürdürüyor. 1,5 yıl zarfında hazır hale gelmesi planlanan merkezi derslikler, dersin özelliğine göre donatılmış olacağından hem öğrencinin daha iyi eğitim almasını sağlayacak hem de zaman ve mekandan tasarruf edilecek. Bodrum ve zemin kat dahil toplam dört katlı ve 30 bin 500 metrekare kapalı alana sahip merkezi derslik binasında ihtiyaca göre çeşitli büyüklük ve kapasitelerde 53 amfi, laboratuvarlar, öğretim üyesi odaları, idari birimler, toplantı odaları, öğrenciler için sosyal mekanlar, kafeterya ve mutfak alanları ile teraslar yer alacak.

Ortak dersler merkezi dersliklerde görülecek

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, "Bir takım ortak derslerimiz var. Biz bunların her birine ayrı ayrı hoca görevlendirip, ayrı sınıflarda eğitim yaptırıyoruz. Bu kadar zengin değiliz. Amerika bizden daha mı fakir ki bu dersleri ortak sınıflarda yapıyorlar. Bizim sınıflara bölmemiz lazım. En gelişmiş ülkeler dahi bunları ortak sınıflarda yaptırıyor. Biz bunları 40 sınıf yerine 10 sınıfta 50-60 öğrenci yerine 200-250 öğrenci olarak toplayıp, farklı saatlerde yaparsak daha faydalı olur düşüncesindeyim. Öğretim üyelerimizde farklı yaklaşımlar var. İlk zamanlarda hocalarımız İstanbul’dan gelip giriyordu. Bu alışkanlık devam ediyor. Matematik dersi pazartesi, salı, çarşamba gelişmiş ülkeler 1’er saate bölüyor. 3 ders arka arkaya anlatılınca sindirilmiyor. Alışagelmişi değiştirmek zor. Bu tip sınıflara koyarsak yapmamız daha kolay olur" dedi.

"Rektörlük binası yerine merkezi derslikleri tercih ettik"

Üniversitede rektörlük binasının olmadığına da dikkat çeken Ulcay, "Bir rektörlük binası projesi hazırlandı. Ama merkezi dersliklerde önemli konu. Bütçe görüşmelerinde birini destekleyeceklerini söylediler. Her ikisi de ihtiyaç ama kıyaslama olursa rektörlük bir tık geride kalıyor. Biz de merkezi derslikleri yapalım dedik. Üniversitenin girişinde merkezi binanın maketi var" diye konuştu.

Şu anda inşaatın devam ettiğini belirten Ulcay, "Eski Fen Edebiyat Fakültesi binasını yıktık. Onun yerine yapıyoruz. Ağaç kesmeden ağaçların ortasına yapıyoruz. Yatay büyüme imkanı var. Yarın yetmedi bir blok daha ekleyebiliriz. Onun önüne de öğrenci işleri daire başkanlığının konuşlanacağı bir birim kuruldu. İki yıllık süresi vardı. Başlayalı 1 yıl oldu. Yağmur ve kar gibi sebeplerden dolayı çalışılamayan günler ilave edildi. 1,5 yıl içerisinde biteceğini tahmin ediyorum" şeklinde konuştu.