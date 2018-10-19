Uludağ Üniversitesi'nden ‘AR-GE bileziği'

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin AR-GE yapan sektörlerin personel ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak üç yıl önce başlattığı “AR-GE personeli yetiştirme programları” genişleyerek sürüyor.

İlk yıl sadece savunma sanayii alanında AR-GE personeli yetiştiren üniversite, sektörlerden gelen talepler üzerine otomotiv, gıda, tekstil, makine, mimarlık-tasarım konularında da AR-GE eğitimi vermeye başladı.

Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin YÖK tarafından 16 araştırma üniversitesinden biri olarak belirlendiğini hatırlatarak, bu çerçevede üniversite-sanayi iş birliğine daha fazla katkı koymak için çalıştıklarını ve AR-GE personeli ihtiyacı olan sanayiye vasıflı eleman yetiştirdiklerini söyledi.

Ulcay, bu programlarla öğrencilerin meslekî sağlarken aynı zamanda ARGE faaliyetleri için de yetiştirdiklerini kaydetti.

Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) tarafından organize edilen AR-GE personeli yetiştirme programına, mezun durumundaki son sınıf öğrencileriyle ders aşamasındaki yüksek lisans öğrencileri başvurabiliyor.

Öğrenciler normal ders programlarını engellemeyecek şekilde hafta sonları olmak üzere toplam 150 saat ücretsiz eğitim alıyor.