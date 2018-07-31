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31 Temmuz 2018 12:09

Uludağ Üniversitesi’nden iş güvenliği hamlesi

Bursa Uludağ Üniversitesi, iş sağlığı ve güvenliğinin yaygınlaştırılması için projeler üretecek.

Uludağ Üniversitesi’nden iş güvenliği hamlesi

31 Temmuz 2018 12:09


Uludağ Üniversitesi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İŞKUR) arasında protokol imzalandı. İki kurum ortak projeler üreterek toplumda iş sağlığı ve güvenliği konusunun yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütecek. Ankara’da İŞKUR Genel Müdürlüğü Binası’nda düzenlenen imza töreninde konuşan Rektör Yusuf Ulcay, “Üniversitelerin aslî görevleri toplumun faydasına olacak projeler üretebilmektir. Bizler de bu amaçla insanlarımızın ihtiyaç duyduğu ve gelişime açık alanlarda bilimsel katkılar sunmak için çalışıyoruz. İş sağlığı ve güvenliği konusu Türkiye’de henüz istenilen seviyelere ulaşmadı. Bu konuda proje üretilmesi ve kurum kültürü içerisinde ciddî bir yer tutması gerekiyor. Firmalarımız ve çalışanlarımız iş güvenliği ve sağlığı alanında mesleklerine göre eğitimlerden geçirilmeli. Üniversite olarak imzaladığımız bu protokol sayesinde gerek eğitim kısmında gerekse de proje kısmında ciddi destekler vereceğiz. İş birliklerinden ve bize güvenlerinden dolayı İŞKUR yetkililerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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