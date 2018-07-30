Uludağ Üniversitesi’nden önemli başarı

Üniversite, ÖSYM tarafından yapılan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) esas alınarak yapılan değerlendirmede 8 alanda ilk 10 üniversite arasında yer almayı başardı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2017 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) kıstas alınarak yapılan değerlendirmeye göre Bursa Uludağ Üniversitesi 8 alanda ilk 10 en başarılı üniversite arasındaki yerini aldı. İlköğretim Matematik Öğretmenliği, İngilizce Matematik, Matematik, Tarih, Sosyal Bilgiler, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ve Okul Öncesi Öğretmenliği alanlarında ilk 10’da yer alan Uludağ Üniversitesi, diğer alanlarda da üst sıralarda kendisine yer buldu. BUÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Demirel, uyguladıkları eğitim metotları ve akademik kadronun deneyimlerinin başarıyı beraberinde getirdiğini söyledi. Eğitim fakülteleri içerisinde Uludağ Üniversitesi’nin her zaman ayrı bir yerinin bulunduğuna işaret eden Dekan Demirel, son 4 yılda üniversite yönetiminin de desteği sayesinde ciddi bir ilerleme kaydettiklerini sözlerine ekledi.

Rektör Yusuf Ulcay ise göreve geldikleri ilk günden itibaren üniversite içerisindeki bütün çalışmaların 3. nesil üniversite hedefi doğrultusunda yürütüldüğünün altını çizdi. Gerek akademik kalite gerekse de bilimsel çalışmalara verilen destekler sayesinde başarıların arka arkaya gelmeye başladığını vurgulayan Prof. Dr. Yusuf Ulcay, “Köklü geçmişi ile Bursa’nın en büyük eğitim markası haline gelen Uludağ Üniversitesi’ni Türkiye’nin en başarılı üniversiteleri arasında ilk 10 sırada görmek istiyoruz. Bunun için ilk günden itibaren planlı ve programlı bir şekilde ilerliyoruz. Son 3 yıldır YÖK tarafından 15 seçilen 15 Araştırma Üniversitesi arasına girdik. 20 Uluslararasılaşma Üniversitesi’nden birisi olduk. Akademik kalitemiz ve öğrenci yelpazemiz her geçen gün daha da yukarılara çıkıyor. Her geçen gün hedeflerimize daha da yaklaşarak ilerlemeye devam ediyoruz” diye konuştu.