İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uludağ Üniversitesi'ne 5 yeni dekan

Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar, İlahiyat, Veteriner, İnegöl İşletme ve Sağlık Bilimleri fakültelerinin yeni dekanlar göreve başladı.


Bursa Uludağ Üniversitesi'nin İnegöl İşletme Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, Güzel Sanatlar Dekanlığına Prof. Dr. Hatice Şahin, İlahiyat Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Bilal Kemikli, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Nurcan Özyazıcıoğlu, Veteriner Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Yücel Ünal atandı. UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay'ın katıldığı devir teslim törenleri ile 3 fakültenin dekanı görevine başladı.


Yeni görevlerine başlayan dekanlara başarılar dileyen Ulcay, İlahiyat Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki devir teslim törenlerinin önümüzdeki hafta tamamlanacağını ve hiç boşluk verilmeden çalışmalara devam edeceğini ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.