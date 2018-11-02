Uludağ Üniversitesi'ne 5 yeni dekan

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin İnegöl İşletme Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, Güzel Sanatlar Dekanlığına Prof. Dr. Hatice Şahin, İlahiyat Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Bilal Kemikli, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Nurcan Özyazıcıoğlu, Veteriner Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Yücel Ünal atandı. UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay'ın katıldığı devir teslim törenleri ile 3 fakültenin dekanı görevine başladı.

Yeni görevlerine başlayan dekanlara başarılar dileyen Ulcay, İlahiyat Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki devir teslim törenlerinin önümüzdeki hafta tamamlanacağını ve hiç boşluk verilmeden çalışmalara devam edeceğini ifade etti.