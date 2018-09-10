Uludağ Üniversitesi'ne ilgi artıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi'ni (BUÜ)kazanan öğrencilerin kayıtları sona erdi. Eylül ayı sonuna kadar internet üzerinden ders seçimlerini yapıp 24 Eylül'de de yabancı dil muafiyet sınavına girecek olan öğrenciler 1 Ekim'de eğitim öğretime başlayacak.

ÖSYM verilerine göre, Bursa Uludağ Üniversitesi'ne bu yıl toplam 12 bin 450 öğrenci yerleşmeye hak kazandı. Öğrenci adaylarının BUÜ'ye olan ilgisi her geçen gün biraz daha artıyor. Önceki yıllarda ilk on tercihte yer alan BUÜ bu yıl, başarı sıralaması yüksek yüzdelerde olan öğrencilerin ilk beş tercihi içine girdi.

Türkiye başarı sıralamasında ilk 5 bin içinde yer alan 98 öğrenci de BUÜ'ye yerleşti. Yerleşenlerin 158'i okul birincisi olarak mezun oldu. Bursa'da ikamet eden ve 521 sayısal puanla Türkiye 1990'ıncısı olan erkek öğrenci Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleşirken, 457 dil puanı alan kız öğrenci İngilizce öğretmenliğini seçti. Öğrencinin Türkiye sıralaması ise 3346. BUÜ‘ye yerleşen öğrencilerin 6 bin 688'i erkek, 5 bin 762'si ise kız.

ÖSYM verilerine göre, yerleşenlerin yarısı ilk beş tercihine Uludağ Üniversitesi'ni yazdı. Bunların 2 bin 200'ü ilk tercihine Uludağ Üniversitesi'ni yazarken, bin 436 kişi ikinci, bin 149 kişi üçüncü, 972 kişi dördüncü, 870 kişi beşinci sıradaki tercihine yerleşti. Bursa Uludağ Üniversitesi'ne yerleşenlerin 21'i ise engelli.

15 yaşında üniversiteli

Normal eğitim süreleri dikkate alındığında bu yıl genellikle 2000 doğumlular üniversiteli olurken, Uludağ Üniversitesi'ne 2003 doğumlu iki kız öğrenci yerleşmeye hak kazandı. Bursa'da ikamet eden 2003 doğumlu kız öğrenci, birinci tercihi olan Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü'ne, diğeri ise Keles Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Programı'na yerleşti.

En yaşlı yeni öğrenciler

Uludağ Üniversitesi'nin en yaşlı öğrencisi ise 1959 doğumlu Bursalı bir kadın. Liseden 1978 yılında mezun olan 59 yaşındaki kadın, ilk tercihi olan Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü'ne yerleşmeyi başardı. Bursa'da oturan 1963 doğumlu başka bir kadın da İznik Meslek Yüksekokulu'nda Seramik, Cam ve Çinicilik Programı'na yerleşirken yaştaşı ve hemşehrisi olan bir başka kadın ise Fen Edebiyat Fakültesi'nde Sanat Tarihi Bölümü'ne girdi.