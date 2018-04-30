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30 Nisan 2018 16:04

Uludağ Üniversitesi’nin acı kaybı

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı emekli öğretim görevlisi, Bursa Senfoni Orkestrası’nın ilk şefi ve Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı Dr.

Uludağ Üniversitesi’nin acı kaybı

30 Nisan 2018 16:04

Hasan Adıgüzelzade (72) hayatını kaybetti.


Bursa’nın ilk senfoni orkestrasının şefliğini yapan ve aynı zamanda Azerbaycan Devlet Sanatçısı unvanı bulunan Dr. Hasan Adıgüzelzade, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi bugün doğum yeri olan Bakü’ye gönderilecek olan Adıgüzelzade’nin yarın defnedilmesi planlanıyor.


Dr. Hasan Adıgüzelzade, Bursa ve Uludağ Üniversitesi’nde çok sayıda çalışmaya imza attı. Adıgüzelzade, özellikle UÜ Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nın gelişmesinde önemli katkılarda bulundu.


Vefat haberinin kendilerini derin bir üzüntüye boğduğunu kaydeden UÜ Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi ABD Başkanı Doç. Dr. Erol Demirbatır, “Bölümümüzün bir koca çınarını kaybettik. Anabilimdalımızın ve bölümümüzün bu günlere gelmesinde büyük katkısı olan, yüzlerce öğrencimizin ve müzik eğitimcisinin hayatına dokunmuş, derin izler bırakmış, Bursa Senfoni Orkestrası’nın ilk şefi, kompozitör, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Hasan hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine de baş sağlığı diliyoruz. Hocamızın hatıraları öğrencileri tarafından yaşatılmaya devam edecektir” diye konuştu.




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