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18 Haziran 2017 14:29

Uludağ Üniversite’sinin dondurması ÜNİDO satışta

Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programı’nın ürettiği dondurmalar ’Ünido’ markasıyla satışa sunuldu.

Uludağ Üniversite’sinin dondurması ÜNİDO satışta

18 Haziran 2017 14:29


Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi Dr. Engin Yılmaz, Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında başlattıkları “Probiyotik ve prebiyotik (simbiyotik) kullanılarak yeni nesil dondurma üretimi” projesinin son ayağını tamamladı.


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan üretim izni, Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan da marka tescili yaptırılan dondurma, “Ünido” adıyla satışa sunuldu.


İlk aşamada sade ve çikolatalı ürünler dondurma severlerle buluşurken, önümüzdeki günlerde probiyotik ve prebiyotiklerin kullanıldığı ’simbiyotik’ ürünler de tüketiciye sunulacak. Ünido dondurma, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda yarımşar kiloluk paketler halinde satılıyor.


Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi Dr. Mesut Ertan Güneş, Bilimsel Araştırma Alt Yapı Proje destekleri sayesinde yüksekokulun eğitim altyapısının yenilenmeye devam ettiğini, Süt ve Ürünleri Programının dondurma üretim hattının bu proje fonları ile kurulduğunu kaydetti. Güneş, meyveli yoğurt, kefir, sahlep ve yöresel peynir çeşitlerinin üretiminin gerçekleştirileceği altyapı hazırlıklarının sonbahar döneminde tamamlanacağını söyledi.




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