Uludağ Üniversitesi'nin tarihi sergileniyor

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin geçmişi sergileniyor.

‘Fotoğraflar ile Kuruluşundan Günümüze Bursa Uludağ Üniversitesi' sergisi açıldı. İstanbul Üniversitesi'ne bağlı olarak 1970 yılında kurulan Bursa Tıp Fakültesi ile 1974 yılında kurulan Bursa İktisadî ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nin temellerini oluşturduğu Bursa Uludağ Üniversitesi'nin 43 yıllık mazisi fotoğraf sergisi ile anlatılıyor. Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde açılan sergide, üniversitede yaşananlar kare kare fotoğraflarla anlatılıyor.

BUÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sezin Türk Kaya'nın koordinatörlüğünde hazırlanan sergi, üniversitenin kuruluş bilgileri ile başlıyor. Sırasıyla dernekleşme çalışmaları, kuruluş sırasında görev alan akademik ve idarî personel, rektör olarak görev yapan öğretim üyeleri, üniversiteyi ziyaret eden devlet adamları, fakülte binalarının ilk halleri, bazı binaların temel atma görüntüleri, kampus giriş kapısı gibi Bursa Uludağ Üniversitesi'nin tarihine ışık tutan pek çok fotoğraf bu sergide ziyaretçileriyle buluşuyor.

Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri arasında yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi'nin geçmişini anlatan ‘Fotoğraflar ile Kuruluşundan Günümüze Bursa Uludağ Üniversitesi Sergisi'nin ilk ziyaretçisi TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal oldu. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ile birlikte sergi alanını geçen Hasan Mandal, sergiye emek veren herkese teşekkür etti.

Üniversitenin tarihine ışık tutan sergi 10 Kasım tarihine kadar açık olacak.