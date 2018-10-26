Uludağ yamaçlarındaki mahallelerde kış hazırlıkları

Coğrafi yapısı sebebiyle yaya ulaşımının dahi zor sağlandığı Uludağ yamaçlarındaki mahallelerde yaşayan vatandaşların kış aylarında sıkıntı çekmemesi için Osmangazi Belediyesi tarafından bir dizi tedbir alındı. Uludağ eteklerindeki Alacahırka, Molla Fenari, Demirkapı, Muradiye, Maksem, Kavaklı, Pınarbaşı, Alaaddin, Yiğitali ve Bağlı Mahalleleri'ndeki sokaklar, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince merdiven bakımı, taraklı mozaik kaplama, kilitli parke yapımı, demir korkuluk örme ve asfalt kaplama çalışmalarıyla yenilendi. Bilhassa yol yapımına uygun olmayan bölgelerdeki bozuk merdivenler yenilenirken, mevcut merdivenlerin zemini de kış şartlarında vatandaşların kayıp düşmemesi için taraklı mozaik ile kaplandı. Ayrıca bozulan bazı yollar da asfalt kaplama çalışmalarıyla ulaşıma uygun hale getirildi.

Bu bölgedeki çalışmaların ihtiyaç durumuna göre devam edeceğini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Yüksek kesimlerdeki mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın en büyük sıkıntısı ulaşım konusunda oluyor. Bu bölgedeki sıkıntıları asgariye indirmek için gayret gösteriyoruz. Ekiplerimiz, bozulan yolları ve merdivenleri tek tek elden geçiriyor. Vatandaşlarımızın ulaşımlarını rahat sağlamaları için çalışmalarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz” dedi.