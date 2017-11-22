Uludağ yeni sezona hazırlanıyor

Hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğü zirvede, işletmeler de sezonu daha erken bir tarihte açmayı planlıyor.

Kış turizminin gözde mekanlarından olan Uludağ’da, erken gelen kar yağışı ile birlikte karayollarından otellere, belediyelerden pist çalışanlarına kadar herkes sezonu erken açtı. İş makineleri ve kar küreme araçları yollardaki karı kaldırmak için uğraş verirken, tuzlama çalışmaları ise aralıksız olarak devam ediyor. Kayak pistlerindeki karın ise düzleme çalışmaları makineler tarafından sağlanırken, otellerin içerisinde ise hummalı çalışmalar da göze çarpıyor. Kar yağışının erken gelmesiyle otel açılışlarının da erkene aldığını ifade eden BOF Otel İşletme Müdürü Ozan Yuvacı, "Rezervasyonlar şu anda hızlı bir şekilde ilerliyor. Kar yağışının hafta sonuna kadar aralıklarla yağması bekleniyor. Hazırlıklarımız devam ediyor ama biz 16 Aralık öncesi sezonu açmak için hazırız. 1 Aralık itibariyle müşterilerimize hizmet verebiliriz. Bütün otellerin de bu tarihte hazır olacağını düşünüyorum" dedi.

Kış turizminin Uludağ’da ilk önce iç pazar yoğunluğu ile geçeceğini belirten Yuvacı, "Şu anda yaptığımız rezervasyonlar da bunu gösteriyor. Daha sonra Orta Doğu ve Rusya ile devam eder. Ancak Orta Doğu pazarında artış var. Kış sezonunun sonuna kadar günü birlikçilerle birlikte 1 milyon kişiyi Uludağ’da ağırlamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde de aralıklarla yağışın sürdüğü, kar kalınlığının ise 50 santimetreyi geçtiği öğrenildi.