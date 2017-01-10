Uludağ’a çıkacaklar dikkat

Bursa’da etkisini artıran rüzgar hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, Uludağ’ın zirvesine ulaşımı sağlayan teleferik de seferlerine ara verdi.

Bursa’da etkili olan rüzgardan teleferik de nasibini aldı. Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ’da teleferik seferleri rüzgar sebebiyle durdu. Saatte bin 500 yolcusunu 176 kabin ile zirveye ulaştıran Bursa Teleferik A.Ş’den yapılan açıklamada, "Tesisimiz şiddetli rüzgar sebebiyle şu anda hizmet verememektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.