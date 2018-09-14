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Uludağ'a çıkacaklar dikkat

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’a alternatif ulaşımı sağlayan teleferik seferleri için uyarı geldi.

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'a alternatif ulaşımı sağlayan teleferik seferleri için uyarı geldi.


140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli, 9 kilometre ile dünyanın en uzun teleferik hattı olan Bursa Teleferik çalışma saatlerinde pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere düzenleme yapılacağı bildirildi.


Bursa Teleferik A.Ş'den yapılan açıklamada, “Değerli misafirlerimiz, 17 Eylül Pazartesi gününden çalışma saatlerimiz 09.00-19.00 saatleri arası olarak güncellenmiştir” denildi.

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