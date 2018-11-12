Uludağ'a çıkacaklara uyarı

Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'a teleferikle çıkacaklara uyarı geldi. 140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli, 9 kilometre ile dünyanın en uzun teleferik hattı olan Bursa Teleferik, geçtiğimiz hafta kış bakımına alınmasının ardından çalışma saatleri de tekrar düzenledi.

Bursa Teleferik A.Ş.'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 'Değerli misafirlerimiz, çalışma saatlerimiz güncellenmiştir' diyerek, açılış saatinin 11.30, kapanış ise 19.00 olduğu belirtildi.