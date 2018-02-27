Uludağ’a kar yağdı, tatilcilerin planları değişti

Sezonun bitimine sayılı günler kala başlayan kar yağışıyla beraber tatilcilerin bir çoğu tatilini uzatma kararı aldı.

Türkiye’nin önemli kış merkezlerinden Uludağ’a şubat ayının sonunda kar yağması yüzleri güldürdü. Meteorolojiden alınan bilgiye göre, zirvede kar kalınlığı 150 santimetre olarak ölçüldü. Sıcaklığın 4 derece olduğu zirvede kar yağışı gün boyunca etkisini sürdürüyor. Cuma gününe kadar kar yağışının beklendiği Uludağ’da bu durum hem otel işletmecilerinin, hem de tatilcilerin yüzünü güldürdü. Zirveye tatile gelen vatandaşların bir çoğu, kar yağmasıyla beraber tatilini uzatma kararı aldı.

Öte yandan Uludağ’da tatil yapanlar pistlerde kayak yaparak eğlenceli anlar yaşıyor. Bazıları kayak hocalarıyla kayarken, bazıları ise düşe kalka kaymayı öğrenmeye çalışıyor. Usta kayakçılarsa pistleri adeta inletiyor. Ayrıca jandarma ekipleri de zirvede devriye atarak güvenliği sağlıyor.

Tekirdağ’dan geldiğini ifade eden İrem Ulukaya, “Bu sene ilk defa kar gördük. Karın keyfini çıkartıyoruz. Çok mutluluk verici. Seneye inşallah kar görürüz. Tatilimiz güzel geçiyor. Eşim kayıyor. Biz arkadaşlarla eğleniyoruz. Kar görmediğimiz için şu an çocuklar gibi eğleniyoruz” dedi.

Muğla’dan geldiklerini anlata Gözde İnci, “Tatil çok güzel geçiyor. Kar mükemmel. Sis, tatil kısa geçecek diye düşündürdü. Ama sis kalkınca mükemmel oldu. Programda uzama yok. İzin kadar kullanabiliyoruz” diye konuştu.

Almanya’dan tatil için geldiğini anlatan Ege Ulu, “Şu anda kar başladı. Snowboard için ideal. Normalde bir gece için gelmiştim. Ama tatilimi uzatacağım” açıklamasında bulundu.

Hollanda’dan gelen Ayla Bıyıklı ise, “Her zaman sıcak havalarda Türkiye’ye geliyorduk. Bu sene kış ayında da geldik. Gerçekten kar çok güzel. Herkese tavsiye ediyorum. Tatilimizi uzatmayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.