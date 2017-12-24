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24 Aralık 2017 13:51

Uludağ’a tatilci akını

Hafta sonu tatili nedeniyle Uludağ’a akın eden tatilciler, dağ yolundaki yoğun kar nedeniyle teleferiğe akın etti.

Uludağ’a tatilci akını

24 Aralık 2017 13:51

20 dakikalık dağ yolculuğunu modern kabinlerde dağ manzarası izleyerek geçirmek isteyen binlerce kişi, teleferik önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.


Kış turizminin gözde tatil merkezlerinden biri olan Uludağ sezona hızlı başladı. Son 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Uludağ hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı. Karın tadını çıkarmak ve kayak yapmak isteyen vatandaşlar teleferiğe akın etti. Son iki gündür yaşanan şiddetli fırtına ve tipi yüzünden dağ yolunun kapanmasından endişe eden tatilciler araçlarını şehir merkezindeki otoparklara bırakıp dağa teleferik ile çıkmayı tercih edince gidiş ve gelişlerde yoğunluk yaşandı. Metrelerce kuyruğun oluştuğu teleferik istasyonlarında tatilcilerin dışarıya taştığı görüldü.


Kuyrukta bekleyen vatandaşlar, "Yaklaşık 20 dakikadır sıradayız. Hafta sonu yoğunluğu var. Hafta içi de gelemiyoruz ama bu güzelliğe değer. 15 tatilde daha güzel oluyor bin kişi olsa bile yine gideriz" dedi.


Bursa Teleferik İşletme Müdürü Erdal Ey ise, "Tesisimiz dünyanın en uzun tek halatlı teleferiğidir. Uludağ’da karın yağması ile birlikte, şu anda Uludağ’da 70 santimetre kar var. Teferrüç’ten Uludağ’a çıkmak sadece 22 dakika, fiyatlarımız da çok uygun. Ulaşımımızda bu yüzden bu kadar yoğunluk var" dedi.




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