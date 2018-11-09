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Uludağ'da afişle zehirli mantar uyarısı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2.

Bölge Müdürlüğü, son günlerde yaşanan mantar zehirlenmelerine karşı Uludağ'ın belli bölgelerine astığı afişlerle vatandaşları uyarmaya devam ediyor.


Bursa Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Uludağ'ın bol yağış alması sebebiyle mantar yetişmesine uygun olduğuna dikkat çekerek, zehirlenmelere karşı vatandaşları ikaz ediyor. Yiğitali Mahallesi girişine asılan afişte, fotoğrafları bulunan 4 mantarın zehirli ve öldürücü olduğu belirtiliyor. Zehirli mantarların içinde bulunan muskarin, atropin, amanitin gibi maddeler, cinsine, miktarına ve vücudun direncine bağlı 3-5 saat sonra belirtileri ortaya çıkan zehirlenmelere sebebiyet veriyor. Arsenik ihtiva eden mantarların da 40-60 gün sonra kalp krizi yoluyla ölümlere sebebiyet verdiği biliniyor.

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