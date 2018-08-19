Uludağ’da can pazarı

Alınan bilgiye göre, bir grup doğa sever Uludağ’ın eteklerindeki Yıldırım İlçesi Balaban Köyü ormanlık alanlarında doğa yürüyüşüne çıktı. Gruptan 56 yaşındaki Hayrullah Zülfikar’ın sağ ayağı doğa yürüyüşü esnasında Kanlıgöl Bölgesi’nde kırıldı.

Gruptakiler jandarma, 112, AFAD ve NAK arama kurtarma ekiplerinden yardım istediler. Olay yerine gelen AFAD Bursa ekibi, bölgenin sarp ve kayalık olması sebebiyle hemen helikopter istedi. Eskişehir’den Bursa’ya sevk edilen askeri kurtarma helikopteri Zülfikar’ı olay yerinden aldı.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne getirilen Hayrullah Zülfikar’ın sağ ayak bileğinin kırık olduğu ve hareket ettiremediği öğrenildi.