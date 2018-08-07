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07 Ağustos 2018 21:39

Uludağ’da çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Bursa’da, Uludağ’ın eteklerinde başlayan ve kontrol altına alınıp soğutma çalışması devam eden orman yangının çıkış nedeni belirlendi.

Uludağ’da çıkan yangın büyümeden söndürüldü

07 Ağustos 2018 21:39

Yangına, doğa yürüyüşüne çıkan ve burada yaptıkları piknik sonrası yaktıkları ateşi söndürmeyen kişilerin neden olduğu tespit edildi.


Uludağ eteklerinde akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam eden yangına 2 helikopter ve 8 arazöz ile müdahale edildiği açıklandı. Yangında 250 metrekarelik çam ağacından oluşan ormanın yandığı belirtildi. Yetkililer, "Bilecik’te görevli helikopter yangın sırasında Bursa sınırlarında uçuyordu. Alevlere anında müdahale etti. Balıkesir’den gelen helikopterin de katılmasıyla yangın büyümeden söndürüldü" ifadelerini kullanıldı.


Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Bursa’nın Uludağ eteklerinde çıkan yangının büyümeden söndürülmesinin büyük bir tesadüf olduğunu belirttiler. Yetkililer, Bilecik’te görevli helikopterin, Bursa sınırlarında uçarken henüz yeni çıkan yangını fark edip, anında müdahalesi ve bilgi ulaştırmasıyla büyük bir orman yangınının önlendiğini ifade ettiler.


Uludağ’ın eteklerinde başlayan ve kontrol altına alınıp soğutma çalışması devam eden orman yangınının çıkış nedeni belirlendi. Yangına, doğa yürüyüşüne çıkan ve burada yaptıkları piknik sonrası yaktıkları ateşi söndürmeyen kişilerin neden olduğu tespit edildi.


Jandarma, bu kişilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.




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