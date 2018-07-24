Uludağ’da “endemik park”

Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın tanıtımına katkı sağlayacak çalışmalara bir yenisini ekliyor. Uludağ’daki endemik bitki türlerinin korunup yaşatılması ve dünyaya tanıtılmasını hedefleyen Osmangazi Belediyesi, çalışmalara önümüzdeki günlerde başlayacak. Başkan Mustafa Dündar, Sarıalan’da Endemik Park’ın kurulacağı bölgede incelemelerde bulundu.

Osmangazi Belediyesi olarak endemik park projesini Uludağ Bitki Tanıtım Merkezi adı altında Bursa Teknik Üniversitesi ve Milli Parklar Müdürlüğü ile birlikte yürüttüklerini belirterek, “Projemiz, Uludağ’da Kirazlıyayla, Gölcük, Sarıalan ve Çobankaya olmak üzere 4 farklı noktada uygulanacak. Bu bölgelerde, çeşitli bitki ve canlı türlerinin belirlenmiş olduğu tanıtım alanları yer alacak. Ayrıca, park içerisinde doğa sporları meraklıları için yürüyüş etapları olacak. Uludağ’da bulunan 1320 bitki türünün 171 tanesi Türkiye, 33 tanesi de Uludağ endemiki olarak tespit edildi. Uludağ’da yetişen bu endemik bitki türlerini içinde barındıran bir endemik park kuruyoruz. Hem buradaki bitki örtüsünü koruyacak, hem de bu endemik bitki türlerinin korunup yaşatılmasını sağlayacak önemli bir proje. Bu çalışmayla Uludağ’ın tanıtımına büyük katkı sağlayacak, bitki türleriyle ilgilenen insanların gelip araştırma yapabileceği bir merkezi oluşturuyoruz” dedi.

Dündar, yer tespitlerinin tamamlandığını, önümüzdeki günlerde uygulama çalışmalarının başlayacağını söyledi.