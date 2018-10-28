Uludağ'da erken gelen kar yüzleri güldürdü

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'a kar yağması yüzleri güldürdü. Bilhassa Arap turistlerin akın ettiği Uludağ'da ATV'ler yerini elektrikli bisikletlere bıraktı.

Uludağ'a erken kar yağması esnafın yüzünü güldürdü. Sarıalan mevkii kar yağışının ardından Arap turistlerin ilgi odağı oldu. Bu durum esnafın yüzünü güldürürken, Uludağ'a gelenler karın tadını çıkarttı. Aileleriyle birlikte tatile çıkan yerli ve yabancı turistler bu yıl ilk defa kar görmenin heyecanını yaşadı

Öte yandan daha önce Uludağ'da görmeye alıştığımız ATV'ler doğal yaşantıya zarar verdiği gerekçesiyle Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından kaldırıldı. Artık Milli Parklar Genel Müdürlüğü sınırlarında kullanılmayan ATV'lerin yerini elektrikli bisikletler aldı. Turu 100 liradan gerçekleştirilen elektrikli bisikletler yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Uludağ'da esnaflık yapan Mehmet Beşik, "Karın erken yağmasıyla birlikte Arap misafirler gelmeye başladı. Mevsimi erken açtık. Araplara hitap edecek şekilde yiyecek, içecek, kar ile ilgili ekipmanlar satıyoruz. Arap turistlerin bulunduğu bölgede kar olmadığı için burası cazip geliyor. Karın yağmasıyla birlikte buralar canlandı. İnşallah daha iyisi olacak" dedi.

Hasan Mantarlar ise, "Kar geçen seneden erken geldi. Ay sonunda da kar bekleniyor. Kar geldiği zaman Uludağ'ın güzelliği geliyor. Araplar karı duyunca tekrar geri geldi. İnşallah daha iyi olacak" diye konuştu.

Turgay Ünal, "ATV'ler ses ve doğaya geldiği için yasaklandı. Onun yerine elektrikli bisiklet geldi. Elektrikli bisiklete ilgi var. Güzergah yine orman içerisinde. Parkurumuz var. Bu parkur içerisinde kullanıyoruz. ATV'lerin gittiği yere kadar gidiyor. Arap turistler geldiği zaman dikkatini çekiyor. Ormanı geziyorlar. Bu araçlar karda gitmez" açıklamasını yaptı.

Fenomen salepçiye Araplardan yoğun ilgi

Arap turistlerin yoğun ilgi gösterdiği esnaf Abdulkadir Şahin, "Aslında Türk'üm. Arap ülkelerinde tanınıyorum. Gelen herkese kapımız açıktır. Karın düşmesiyle turistler daha çok gelecek. Sahlebimiz çok güzel. Kendimiz yapıyoruz" şeklinde konuştu.