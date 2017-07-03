Uludağ’da hafta sonu yoğunluğuna jandarmadan ’drone’lu tedbir

Jandarma bölgede geniş güvenlik tedbiri alırken, drone ile de havadan kontrol yaptı.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, yaz sezonunda da cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Şehir merkezinde 40 dereceyi bulan sıcaklıkların ardından vatandaşlar zirveye akın etti. Bursa İl Jandarma Komutanlığı’nda alınan bilgiye göre, hafta sonu Uludağ’a 15 bin 465 araç çıktı. Ayrıca 14 bin 131 kişide teleferiği kullandı. Jandarma ekipleri ve trafik timleri, tatilcilerin huzurlu ve güzel bir gün geçirebilmeleri için "drone" ile güvenlik tedbiri aldı.