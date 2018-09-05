Diğer
Kategoriler
05 Eylül 2018 13:59

Uludağ’da izinsiz kazı yapanlara jandarma baskını

Bursa’da, Uludağ’da izinsiz kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Uludağ’da izinsiz kazı yapanlara jandarma baskını

05 Eylül 2018 13:59


Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uludağ’da 2. oteller bölgesinde Bodina ve Çardakseki mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı aldı. Yapılan operasyonda H.S., D.Y., R.A. ve Ş.T., izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin 2 metre uzunluğunda ve 2 metre yüksekliğinde çukur eşildiğini belirledi. Alanda 2’şer adet hilti ucu, levye, çekiç, seyyar kablo, birer adet kazma, kürek, maket bıçağı, şerit metre, koli bandı, eldiven, mekanik dedektör, pense, hilti, jeneratör, 4 metre ip, 2 buçuk kilogram toz şeker, 250 gram zirai gübre, 7 adet 10 santimetrelik hortum ve 4 adet patlatmada kullanılan çelik yay ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç