Uludağ’da izinsiz kazı yapanlara jandarma baskını

Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uludağ’da 2. oteller bölgesinde Bodina ve Çardakseki mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı aldı. Yapılan operasyonda H.S., D.Y., R.A. ve Ş.T., izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin 2 metre uzunluğunda ve 2 metre yüksekliğinde çukur eşildiğini belirledi. Alanda 2’şer adet hilti ucu, levye, çekiç, seyyar kablo, birer adet kazma, kürek, maket bıçağı, şerit metre, koli bandı, eldiven, mekanik dedektör, pense, hilti, jeneratör, 4 metre ip, 2 buçuk kilogram toz şeker, 250 gram zirai gübre, 7 adet 10 santimetrelik hortum ve 4 adet patlatmada kullanılan çelik yay ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.