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Uludağ'da kaçağa izin yok

Osmangazi Belediyesi, Uludağ eteklerindeki Kirazlı Mahallesi’nde kaçak olduğu tespit edilen iki ahşap binayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi, Uludağ eteklerindeki Kirazlı Mahallesi'nde kaçak olduğu tespit edilen iki ahşap binayı yıktı.


Kaçak yapılaşma ile mücadelesini kararlı bir şekilde sürdüren Osmangazi Belediyesi, ilçenin dört bir yanındaki kaçak binaları tespit ederek yıkıyor. Kirazlı Mahallesi'nde sit alanında olduğu belirlenen iki ahşap bina, belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Bin 350 metre kare alan üzerine inşa edilen kaçak yapılar, geniş güvenlik tedbirleri altında iş makinesi ile yıkıldı.


Belediye yetkilileri, kaçak yapılaşmaya taviz vermeyeceklerini belirterek, vatandaşları kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri hususunda ikaz etti.

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