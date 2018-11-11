Uludağ'da kamu kurumları tek çatı altında toplandı

Uludağ Milli Park'ında bulunan kamu binaları tek çatı altında topladı. Dönüşüm projesi kapsamında yenilenen kamu kurumlarına ait binalar bu yıl hizmete açılıyor.

2 ayrı bölgede Uludağ Milli Parkı Müdürlüğünce yaptırılan yapıların içerisinde 112 ekiplerine ait bina ile itfaiye-AFAD tesisi ve Karayolları karla mücadele tesisleri bulunacak. Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da 1 ve 2. gelişme bölgesinin 2006 yılında ikinci derecede doğal sit alanı ilan edilmesi üzerine uzun devreli gelişim planı yapıldı. 2012 yılında onaylanan koruma gayeli imar planı ile kamu hizmet binalarının belirli bölgede toplanması kararlaştırıldı. Turizm konaklarında kaçak ve düzensiz yapılaşmanın önlenmesi için o dönem bazı otellerin eklentileri yıkıldı. Milli parkın 2012 yılı içerisinde alt yapı ve diğer projelerle ilgili yapılan ihaleler sonrası bölgede hummalı bir şekilde dönüşüm çalışmaları başlatıldı. Dönüşüm projesi kapsamında ilk kazma 4 Ekim 2012 tarihinde dönemin Orman Ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu eşliğinde bölgedeki kamu binalarına vuruldu. Eroğlu, "Uludağ'ın yanında Davos ne ki?" diyerek tüm dikkatleri Uludağ'a çekmişti.

Geçen 6 yılın ardından Uludağ'da yıkılan kamu kurumlarına ait eski binaların yerine Tarım Orman Bakanlığı ve Uludağ Milli Park Müdürlüğü tarafından tüm kamu kurumlarını aynı çatı altında toplayan geniş binalar yaptırıldı. Yapıların dağ şartlarına uygun olması hedeflendi. Birinci bölgede 2 farklı alanda yapılan binalarda 112 ekipleri, itfaiye ve AFAD ekiplerine ait alanlar olacak. 112'ye ait sağlık tesisinin 970 metrekare yapı alanı içerisinde hasta odası, röntgen odası, acil müdahale odası, resüsitasyon odaları bulunuyor. 885 metrekare yapı alanına sahip itfaiye AFAD tesisinde 400 metrekare garaj alanı bulunuyor. Karayolları karla mücadele tesisinin ise 2 bin 596 metrekare yapı alanı, 635 metrekare garaj alanı bulunuyor.