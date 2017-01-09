Diğer
Kategoriler
09 Ocak 2017 12:30

Uludağ’da kar kalınlığı 2,5 metreyi geçti

Uludağ’da kar kalınlığı 2,5 metreyi geçti

09 Ocak 2017 12:30

Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ’da kar kalınlığı 2,5 metreyi geçti.
Bursa’da yoğun kar yağışı il merkezinde hayatı olumsuz etkilerken, Uludağ’ın zirvesinde kar kalınlığı 2 metre 60 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının gece eksi 20, gündüz ise eksi 5 dereceye düştüğü zirvede, kar kalınlığının yağışlarla beraber daha da artması bekleniyor. Bursa-Uludağ yolunun kapanmaması için Karayolları ekipleri seferber oldu. Jandarma, zirveye çıkmak isteyen zincirsiz araçlara müsaade etmiyor.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
3
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    3°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    6°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç