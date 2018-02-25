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25 Şubat 2018 13:26

Uludağ’da kar sevinci

Kış turizminin gözde tatil bölgelerinden Uludağ’da uzun bir aranın ardından yeniden kar yağmaya başladı.

Uludağ’da kar sevinci

25 Şubat 2018 13:26


Uludağ’da etkili olan kar fırtınası bazı tatilcilere zor anlar yaşatırken, bazı tatilciler ise bunun keyfini çıkardı. Fırtınanın ardından yollar ve araçlar karla kaplandı. Hafta sonu Uludağ’a akın eden tatilciler, yağan karın keyfini pistlerde kayak ve snowboard yaparak çıkardı. Zirveye çıkmak isteyen vatandaşlar, telesiyej önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Kar kalınlığının 1.5 metreye yaklaştığı Uludağ’da hava sıcaklığı en düşük eksi 13, en yüksek eksi 8 olarak ölçüldü.


Kar yağışının önümüzdeki haftaya kadar devam etmesi bekleniyor.




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