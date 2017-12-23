Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2017 13:17

Uludağ’da kar yüzünden yol kapandı kilometrelerce kuyruk oluştu

Uludağ’da etkili olan kar yağışı nedeniyle yol kapandı.

Uludağ’da kar yüzünden yol kapandı kilometrelerce kuyruk oluştu

23 Aralık 2017 13:17

Hafta sonu tatili için Uludağ’ı tercih eden tatilciler kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Kar kalınlığının 63 santimetreye ulaştığı Uludağ’da jandarma ekipleri araçlarına zincir takmayan sürücüleri geri çevirdi.


Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı. Hata sonu tatilini kayak yaparak geçirmek isteyen tatilciler ve günübirlikçiler sabahın erken saatlerine yollara düştü. Dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı, dağ yolunda kar kalınlığının 63 santimetreye ulaşmasına neden oldu. Tipi ve şiddetli yağan kar nedeniyle Uludağ yolu da 8’inci kilometreden itibaren karla kaplandı. Yolda kalan araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Araçlarının içerisinde beklemekten sıkılan bazı tatilciler dışarıya çıkıp kar topu oynarken bazıları da araçlarını yol kenarına çekip mangal keyfi yaptı.


Yolda kalıp zincir takmaya uğraşan sürücüler, kendilerinin düştüğü hataya başkalarının düşmemesini istediklerini belirtirken kar yağışıyla birlikte işleri açılan zincirciler ise bir takım zinciri 80 liraya sattıklarını takma işlemi ile birlikte bir zincirden 110 lira kazandıklarını söyledi.


Öte yandan jandarma ekipleri araçlarına zincir takmayan sürücüleri geri çevirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
5
°
C
Kar Yağışlı
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    5°C
  • Pazartesi
    Sisli
    11°C
  • Salı
    Sisli
    11°C
  • Çarşamba
    Sisli
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç