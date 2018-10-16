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Uludağ'da kaybolan genç 4 saat sonra bulundu

Bursa’da annesiyle birlikte ormanlık alana kestane toplamaya çıkan 15 yaşındaki S.

Bursa'da annesiyle birlikte ormanlık alana kestane toplamaya çıkan 15 yaşındaki S.B. yolunu kaybetti. Ayağını da burkan genci AFAD ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, hafta sonu meydana gelen olayda, 15 yaşındaki S.B., sabah saatlerinde kestane toplamak için annesiyle birlikte Temenyeri mevkiinden Uludağ'a doğru yola çıktı. Dönüş yolunda annesinden ayrılan ve ayağını burkan S.B., havanın kararmasıyla birlikte yönünü de kaybetti. S.B, polis ve jandarmaya haber verirken, Bursa AFAD ekipleri kayıp genci bulmak için yola çıktı. 4 saat sonra kayıp gence ulaşarak şehir merkezine indiren ekipler, S.B'yi sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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